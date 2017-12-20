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﻿東北虎咬死人 律師指「自駕遊」違法

2017-12-20 列印
　　去年七月北京發生動一時八達嶺野生動物園東北虎咬死事件案，死者家屬其後入稟向園方索償逾二百萬元人民幣，案件昨日北京市延慶區人民法院開審，原告律師在庭上指出，動物園猛獸區「自駕遊」項目屬違法經營，項目設計存有缺陷釀成意外；而辯方律師強調，動物園已領取所有相關牌照，是合法經營，且批評女死者當時自行下車，終被猛虎襲擊致死，園方雖同情死者，惟對方必須承擔責任。案件昨日審結，法院決定擇日宣判。

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