﻿中紀委公佈 兩官員嚴重違紀

建屋用地難求，是目前香港民生面對的最大難題。不少人把生活質素下降、年輕人不滿、欠缺歸屬感等等，一一歸咎於因土地供應不足而引起的高樓價問題。同一時間，發展商有大批農地在手，如何釋放有關土地，不單止有助難決港人上車難的困局，也對穩定民心，大有裨益。 特首林鄭月娥上任之後，成立土地供應專責小組，主要就如何覓得更多土地，出謀獻策。昨天小組再度開會，討論「利用私人發展商的土地儲備」及「發展鄉村式發展用地」，目的是釋放這兩個潛在土地供應源頭。根據政府提交給小組的文件中指，粗略估計本港私人發展商擁有不少於一千公頃農地，建議可以探討利用公私營合作模式，使用發展商的農地，政府為這些土地提供基...

2017-12-20