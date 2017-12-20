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﻿中紀委公佈 兩官員嚴重違紀

2017-12-20 列印
　　廣東再有官員涉嫌違紀調查，中紀委網站昨日公佈廣東陽江市委常委、統戰部長周樂榮涉嫌嚴重違紀被審查。現年五十三歲的周樂榮是廣東普寧人，上海交通大學電力系統及自動化專業本科畢業，曾在廣東省電力工業局任職工程師，其後在陽江市任職多年，歷任陽江市委常委、副市長、黨組副書記等職位，今年一月調任其任陽江市委常委、統戰部部長。越秀集團前黨委書記陸志峰，周日因涉嫌嚴重違紀被開除黨籍、立案審查；廣州花都區政協前主席王雁威同日亦被「雙開」及移送司法。

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