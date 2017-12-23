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﻿桃園機場停電 千五旅客受影響

2017-12-23 列印
　　經常因雨水滲漏造成水浸台灣桃園機場第二航空大廈，昨日兩度暫停電，雖然當局檢查搶修後迅速恢復供電，事件仍導致五班航機延誤，影響逾千名遊客。

一日兩停電

　　事發在昨日上午約十時四十五分，桃園機場第二航空大廈突然停電，美食街、出境大廳部份區域變得昏暗，扶手電梯、行李輸送帶等設施無法運作，航空公司亦暫停辦理登機手續；到中午約十二時十六分，第二航廈再度停電。

　　電力公司職員檢查後，證實供電系統因不明原因出現電壓驟降，經搶修在十分鐘後陸續恢復供電。

　　桃園國際機場公司副總經理但昭璧表示，初步發現，停電是長榮空廚新建區域進行電力系統調整，因操作失誤導致航廈停電。

  事件導致五班航機延誤，影響一千五百名遊客。

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