﻿哈爾濱司機醉駕 天橋上撞死五清潔工

稱機件故障惹禍
事發在昨日凌晨約四時四十分，一輛房車駛經哈爾濱市二環橋，突然撞向七名清潔路面的清潔工人，有工人被撞至飛到逆向行車線，而房車車頭嚴重受損、風擋玻璃碎裂。
警方、救護員接報到場，救護員證實其中四名清潔工人當場死亡，其餘傷者送院搶救，當中一人傷重不治。哈爾濱市公安局交警當場控制肇事司機，對方聲稱是機件故障釀成意外，他接受酒精呼氣測試後，證實體內酒精濃度超標，警方以涉嫌醉酒駕駛罪名刑事拘留他。
近日樓股齊升，帶旺聖誕消費市道，留港市民一連四天周末連聖誕假期有不少消費好去處。「香港冬日美食節」及「香港冬季購物節」明日在會展開鑼，將有多款「一元美食」甚至「一毫子龍蝦」優惠吸客，主辦單位預期入場人...
2017-12-23
泰國芭堤雅發生大象襲擊中國遊客事件，一個重慶旅行團到當地象園遊覽時，因團員拉扯象尾激怒大象，大象追趕遊客，旅遊團領隊見狀上前營救被大象襲擊重傷，送院搶救無效死亡。 事發在周四下午，重慶北國假期國際旅行社領隊何永傑，率領旅行團遊覽芭達雅一個象園遊覽，兩名遊客騎象後與大象合照，其間有人拉扯象尾激怒大象，大象從後追趕二人；旅遊團領隊見狀上前營救，雖然順利拉走人，惟大象卻用鼻拔捲起領隊來，將他由高處摔落地，繼而踩踏，馴象師立即阻止大象，但何永傑當場重傷昏迷，送到當地醫院搶救，最終傷重不治。 另外兩名傷者，一 人治療後已出院，另一人要留醫，但無生命危險。 同業讚樂於助人 旅行社已安排...
2017-12-23
西班牙加泰隆尼亞自治區議會選舉結果塵埃落定，反對獨立的公民黨雖成為議會第一大黨，卻未能控制議會；各支持獨立黨派合共拿下逾半數議席，有助繼續推動獨立運動；身處比利時的自治區前主席普伊格蒙特表示，選舉結果顯示獨派戰勝馬德里政府，猶如掌摑首相拉霍伊。 點票結果顯示，議會一百三十五個議席中，反對獨立的公民黨奪取三十七席，成為議會內最大政黨；普伊格蒙特隸屬的「全力為加泰隆尼亞」、加泰隆尼亞左翼共和黨、人民團結候選人黨三個獨派政黨，合共拿下逾半數的七十個議席，「全力為加泰隆尼亞」更是議會第二大黨，佔三十四席。 普伊格蒙特表示，選舉結果象徵加泰隆尼亞獨立勢力大獲全勝，獨派已戰勝馬德里政府...
2017-12-23
港島薄扶林數碼港豪宅屋苑貝沙灣，不少單位也以對正無遮擋的海景為賣點，如今次走訪其中一個中層單位，擁4房雙套，裝修費達250萬元，佈置溫馨柔和；開揚露台更面朝鋼線灣，側望青蔥海濱公園，視野開揚。 貝沙灣...
2017-12-23
冬至兼聖誕假期前夕，港股在交投淡靜下顯著造好，以全日高位29578點收市，升210點，國企指數收報11653點，升0.48%，總成交減至718億元，創5個月新低。本周恒指累計升729點，國指累升287點，兩指數累計升幅同為約2.5%。 即月期指收市升249點或0.85%，報29607點，高水29點。 藍籌股普遍造好。騰訊（700）尾市抽升，以全日最高位405.8元收市，是自11月29日以來收市新高，升1.5%，貢獻恒指42點；滙控（005）收報80元，升0.6%；友邦（1299）收報63.95元，升1.3%，令恒指進帳32點。 騰訊尾市抽升 藍籌普遍造好 部份藍籌出現回吐...
2017-12-23
皇家馬德里本輪西甲前，落後多踢一場的榜首死敵巴塞隆拿十一分，但一切或許是主帥施丹的計算在內。身為「銀河艦隊」史上國家打吡得勝率最高教練，他一如上季般，將星將C朗拿度的狀態調教至十二月才達巔峰，今晚聖誕假期前周末，聯賽早場可望合力領軍主場贏波迎佳節。（now632台今晚8:00直播） 施丹自一六年初接掌「銀河艦隊」後，一共領軍在西甲和西班牙超級盃五戰巴塞，取得三勝一和一負佳績。高達六十巴仙得勝率亦令他成為皇馬歷代教頭中，在國家打吡戰勝出率最高一位。 C朗衝刺期展開 今晚西甲國家打吡前，皇馬落後多打一場的一哥巴塞十一分，要衛冕今仗施丹勢亮出最強C朗領軍奪關鍵三分。上季，...
2017-12-23
佳節來臨，巿面一片熱鬧購物氣氛，趁假期外遊的Zoey也特意搜羅多款抵買輕便鞋履，其中C.P.U.的聖誕巿集推出多款波鞋優惠，有買趁手。文︰Angel圖︰黃頌偉 三折入手運動鞋 由即日至明年1月7日（日...
2017-12-23
81歲謝賢與32歲上海女友CoCo拍拖12年，四哥坦言未遇過一個女仔同佢咁夾，但經歷兩次婚姻失敗後堅拒再婚。近年二人分手復合無數次，近數月亦未見CoCo「人肉速遞」來港陪四哥，疑似再度分手。早前他約前...
2017-12-23
最近讀到一篇文章，講述台灣經濟連年增長，但實質薪資增長明顯停滯，這個趨勢自二○○二年開始，漸趨嚴重。 文章作者把原因歸咎於台灣經濟太過依賴「資訊通訊產業」出口，產品價格在全球競爭下愈來愈低，而大眾消費品如能源產品，因為「原油價格上漲」，價格愈來愈高，台灣人的工資扣除通脹之後，實質薪資增長大幅落後於GDP增長。 這個講法只反映了問題的一部份，台灣經濟的確側重於電子產品出口，而這類工廠式產品，面對來自全球工人的競爭。像台灣最大的手機生產商，郭台銘的鴻海，他在中國設有巨大工廠。不過，近來隨着中國工人的薪金不斷上升，他也要把工廠自動化來減低工資支出。 其實，只要看各地的通脹數字，已...
2017-12-23
一些曾展示過實力的馬，即使輸掉一兩仗也換不到多少分頭。但筆者留意到，某些馬若在像雷神般的頂級好手胯下敗一仗，再出易配次一級的騎師，有時或有意外驚喜。 第十場三班一四○○米。「估惑」今季六戰只得兩位，不過蔡廄馬一向較慢熱，之前的敗績不必太介懷，看牠前仗在潘頓胯下僅敗一役，其實直路初一度受困，但其後當前方打開空位後，幾個箭步便衝上透出，最後被最外疊一衝而過的「鑽飾飛龍」所擒，非戰之罪。 上仗，「估惑」改配客串一天的大賽騎師布文，在場地不利追之下沿途守第三位，本來形勢有利，可是轉入直路後，在有極充裕的時間可移出中路盡情衝刺之下，布文竟無法將座騎拉出，待「辣得很」在其外側上前時，便...
2017-12-23