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﻿哈爾濱司機醉駕 天橋上撞死五清潔工

2017-12-23 列印
　　哈爾濱發生奪命交通意外，一輛房車昨凌晨駛經二環橋，疑因機件失靈，突然撞向七名清潔路面的清潔工人，意外造成五死兩傷，肇事司機因醉酒駕駛被警方刑事拘留。

稱機件故障惹禍

　　事發在昨日凌晨約四時四十分，一輛房車駛經哈爾濱市二環橋，突然撞向七名清潔路面的清潔工人，有工人被撞至飛到逆向行車線，而房車車頭嚴重受損、風擋玻璃碎裂。

　　警方、救護員接報到場，救護員證實其中四名清潔工人當場死亡，其餘傷者送院搶救，當中一人傷重不治。哈爾濱市公安局交警當場控制肇事司機，對方聲稱是機件故障釀成意外，他接受酒精呼氣測試後，證實體內酒精濃度超標，警方以涉嫌醉酒駕駛罪名刑事拘留他。

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