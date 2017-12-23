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﻿肯辛頓宮發放訂婚照 哈里梅根甜蜜滿瀉

2017-12-23 列印
        英國肯辛頓宮周四發佈皇位第五繼承人哈里王子和未婚妻梅根馬克爾官方訂婚照片，該輯照片是著名時裝攝影師盧博米爾斯基周初在溫莎浮若閣摩爾宮替二人拍攝。其中一幅黑白相哈里與梅根額碰額、咧嘴而笑、緊緊相擁，流露出幸福、溫馨感覺；另一幅相片是哈里身穿筆挺西裝和穿着一襲薄紗裙的梅根靠坐一起、兩手疊握，二人十分親暱、甜蜜。據悉，梅根是英國時尚品牌Ralph & Russo的訂製產品，價值高達五萬六千英鎊（約五十八萬五千港元）。
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