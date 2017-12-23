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﻿美家長將兒子頭像 貼紅酒樽上贈教師

2017-12-23 列印
　　聖誕佳節將至，許多人都會送禮表達祝福、感謝。美國俄亥俄州一對父母，為答謝老師過去一年辛勤教導其子，特意準備一批紅酒給到學校，不過該批紅酒卻與眾不同，因為酒樽標籤並非印有酒莊名稱或酒莊畫像，而是二人兒子頭像，夫婦二人更在標籤印上有趣字句：「想必我們的兒子是讓你想喝酒的原因，享受這瓶酒吧」，表現謝意之餘亦不失幽默風趣。
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