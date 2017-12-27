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﻿維權「屠夫」吳淦顛覆罪成囚八年

2017-12-27 列印
　　二○一五年七月被捕的內地維權人士「超級低俗屠夫」吳淦、維權律師謝陽，被控煽動顛覆國家政權罪名案昨日宣判；堅持不認罪的吳淦，顛覆國家政權罪罪名成立，天津市第二中級人民法院一審判監八年，剝奪政治權利五年，吳淦代表律師透露，吳淦判刑後當庭表示：「感謝貴黨授予我這個崇高榮譽，我將不忘初心，擼起袖子加油幹」。謝陽亦被裁定煽動顛覆國家政權罪名成立，湖南省長沙市中級人民法院指，由於未造成嚴重危害，加上認罪悔罪，免於刑事懲罰，謝當庭表示不上訴。

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