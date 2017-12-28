  • 2017年12月28日 星期四
  • 21º
  • 65%
熱門： 蓮香舊舖將拆卸一地兩檢﻿﻿發光「氣球」將軍澳賞紅葉WhatsApp

日報新聞 > 中國

﻿哈爾濱五星酒店 竟用廁所刷洗杯

2017-12-28 列印
　　內地屢傳酒店衞生惡劣，有內地網民應徵哈爾濱三間五星級酒店見習房務員，暗中調查衞生狀況，結果發現房務員無視員工守則，用廁所刷洗杯、用浴巾清潔馬桶坐廁，令人噁心。

　　網上周二起流傳一段名為「這些五星級酒店：泛黃馬桶刷刷茶杯」的短片，上載者聲稱以見習房務員身份，臥底調查哈爾濱凱賓斯基酒店、哈爾濱香格里拉大酒店、哈爾濱永泰喜來登酒店三間五星級酒店衞生狀況，結果發現房務員無視員工守則，用廁所刷洗杯、用浴巾清潔圾桶及馬桶坐廁、不更換浴巾和被套等。

　　哈爾濱市政府事後成立部門聯合調查組，到涉事酒店調查取證，並要求酒店負責人嚴格按照衞生管理規定，切實落實企業主體責任，立查立改，確保住客健康。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd