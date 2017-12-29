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﻿閃避汽車失控衝出路面 ﻿華客旅巴﻿﻿撞翻一死11傷﻿

2017-12-29 列印
　　一輛載有四十四名中國遊客的旅遊巴，周三在冰島南部閃避前車後失控衝出路面翻側，意外造成一死十一傷 ，駐冰島大使館已立即啟動應急機制，派員到醫院探望受傷遊客。

　　事發在周三上午約十一時，該輛載有四十四名中國遊客的旅遊巴沿冰島環島一號公路行駛，駛至距離首都雷克雅未克約二百五十公里的維克鎮時，巴士因閃避前方一輛停泊路旁汽車，失控衝出路面翻側，最少兩名乘客拋出車外壓在車底，其中一人當場死亡。

　　當局接報後，派出多輛救護車、三架直升機到場，將重傷者送至冰島國家醫院救治，有關部門亦發出緊急呼籲，促請O型血民眾到醫院捐血。

　　事發時途經現場並協助救援的華人導遊透露，肇事路段鋪滿積雪，旅遊巴乘客是英國留學的中國學生。

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