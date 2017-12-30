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﻿馬英九等親友送別余光中

2017-12-30 列印
　　本月十四日病逝的著名詩人余光中，昨日在高雄舉行告別追思會，兩岸文化界人士、余光中生前親友、學生等近千人前往送別，包括前總統馬英九、夫人周美青。

　　追思會昨上午於高雄殯儀館景行廳舉行，近千人到場送別這位近代中國著名詩人。在家祭儀式中，余光中四名女兒分別以亡父最愛英詩、短詩創作，送父親最後一程。前總統馬英九及夫人周美青、國民黨主席吳敦義亦出席公祭，文壇包括政大台文系教授陳芳明、中華民國筆會會長黃碧端、詩人羅青等亦到場並致詞追思。

　　余光中生前曾任教的台灣中山大學文學院，昨亦發起校園追思活動；余光中祖籍地福建省永春縣，當地余光中文學館則舉辦追思朗誦會，眾多文學愛好者共同品讀余光中詩作，懷緬余老。

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