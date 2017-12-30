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﻿冷血男槍殺黑熊屬二級保護動物

2017-12-30 列印
　　內地互聯網周三開始流傳一段男子槍殺黑熊短片。片中，該男子手持疑似AK47自動步槍，向困在鐵籠內的黑熊頭部開槍，黑熊應聲倒地；隨後再有剝黑皮、熊頭、熊掌被肢解擺放地上的短片流出。

　　有關短片引起網民熱烈討論，不少人批評該名男子冷血，又懷疑他是中國人。

　　雲南省西雙版納州森林公安昨證實，短片中槍殺黑熊男子是山東人，短片拍攝地點是緬甸；又稱該男子之前曾在西雙版納地區活動。經辨認，被殺的熊是黑熊，屬於中國二級保護動物， 暫時未知該熊是否在中國境內捕捉，警方正展開詳細調查。

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