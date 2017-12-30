  • 2017年12月30日 星期六
  • 22º
  • 64%
熱門： 一地兩檢iPhone私影陸永予恩

日報新聞 > 中國

﻿國產航母「○○二型」 或農曆新年後下海　

2017-12-30 列印
　　網上近日流傳中國第一艘國產航空母艦「○○二型」最新相片，相片顯示母艦已安裝頂板雷達、相控陣雷達，並陸續拆除鷹架。內地航空母艦專家李杰接受傳媒採訪時表示，拆除鷹架代母艦即將完最後準備工作，估計母艦或於農曆新年後展開海試。他稱，母艦由安裝到海試通常需時一至兩年，惟「○○二型」結構、用料、工藝、建造技術等與遼寧號非常相似，工作人員亦大部份相同，有助加快建造速度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd