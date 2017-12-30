  • 2017年12月30日 星期六
  • 22º
  • 64%
熱門： 一地兩檢iPhone私影陸永予恩

日報新聞 > 中國

﻿北京批赴韓旅團「三禁」仍有效

2017-12-30 列印
　　南韓傳媒昨引述北京旅遊業界人士透露，北京旅遊局周四決定批准旅行社由明年一月起舉辦赴韓旅行團，但嚴格禁止旅行社展開大型宣傳和廣告、禁止組織大型旅行團赴韓；之前實施的三項規定，即禁止郵輪和包機赴韓、禁止網上招募遊客、禁止光顧樂天等相關企業仍繼續有效。

  有南韓傳媒批評，中方諸多限制旅行團赴韓，任意馴服南韓。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd