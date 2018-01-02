  • 2018年1月2日 星期二
  • 19º
  • 69%
熱門： 2018iPhone一地兩檢 私影予恩

日報新聞 > 中國

﻿台北101跨年煙花　與LED燈互相交織

2018-01-02 列印
　　台北101大樓每年的跨年煙花，是台灣標誌式迎新年活動，亦吸引不少外國遊客到場觀賞，為配合環保潮流，主辦單位今將煙火數量減半，大樓外牆的聲光匯演亦改用節能的LED燈（圖）。

　　跨年聲光煙火匯演，在周日深夜十一時五十九分就啟動，為減低空氣污染、節能減碳，大樓施放煙火數量，由二○一六年除夕三萬發，減少至今年只有一萬六千發，雖然施放煙火數減半，但煙火配合光雕與LED照明交織的聲光匯演，同樣令人驚艷。

　　除101大樓外，島內各地多處亦舉行煙火表演迎新年，其中台北大直美麗華商圈的煙火表演疑因風勢太大，將高溫落燄吹向觀賞人群中，造成多人燙傷，幸傷者經在場救護員治理後並無大礙，全部可自行離去。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd