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﻿高鐵營業里程兩年後達15萬公里

2018-01-03 列印
　　內地高速鐵路迅速擴展，中國鐵路總公司總經理陸東福預計，兩年後全國鐵路營業里程達約十五萬公里，基本覆蓋二十萬人口以上城市；其中，高鐵網絡約佔三萬公里，覆蓋八成以上大城市。

　　陸東福昨表示，截至去年底，全國鐵路營業里程達十二萬七千公里，當中高鐵為二萬五千公里，佔全球高鐵總長度逾六成六，而中國鐵路電氣化率、復線率分別位居世界第一、第二位。

　　他稱，到二○二○年，內地基本建成佈局合理、覆蓋廣泛、是世界上最現代化鐵路和高鐵網絡。預計屆時全國鐵路營業里程達約十五萬公里，基本覆蓋二十萬人口以上城市；其中，高鐵網絡約佔三萬公里，覆蓋八成以上大城市，到二○三五年，率先建成發達完善現代化鐵路網，提供強大運輸保障。

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