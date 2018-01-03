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﻿新兵擲手榴彈甩手 班長冒死救人

2018-01-03 列印
　　內地軍方傳媒日前報道，空軍西安飛行學院一批新受訓士兵，上月在山谷內進行首次手榴彈實彈投擲考核時，一名新兵手中已拔除保險拉環的手榴彈意外脫手，手榴彈滑落至腳下，新兵疑因過份緊張沒有察覺未擲出手榴彈，繼續按照預定動作彎腰蹲下，幸其班長及時發現，在千鈞一髮之際，於三秒內將新兵拉到掩體內，手榴彈在二人不足一米地方爆炸，兩人安然無恙，事後該名班長用生命保護下屬的勇敢行為，亦成為軍方模範。

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