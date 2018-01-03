﻿新兵擲手榴彈甩手 班長冒死救人

內地大學再有疑似「狼師」，旅美內地女學者羅茜茜日前在網上實名舉報北京航空航天大學博士生導師陳小武，聲稱自己在大學攻讀博士課程時被陳小武性騷擾，並稱多年來有最少七名學妹遭對方性騷擾。 羅茜茜周一在網上實名舉報陳小武的狼行，她稱自己二○○四年在北京航空航天大學本科畢業後，繼續在該校攻讀碩士、博士，並於一一年畢業。 她表示，去年十月在北航本科同學微信群組內，得悉不少人指控陳小武侵吞科研經費、學術水平低下、性騷擾女同學。 羅茜茜指，啞忍被陳小武性騷擾的遭遇多年，現在終有人敢站出來指證對方惡行，遂鼓起勇氣舉報曾擔任其副導師的陳小武，在她攻讀博士課程時曾性騷擾她，更企圖侵犯她；又透露，...

2018-01-03