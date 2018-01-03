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﻿新護照貼防偽貼紙台外交部籲勿撕除

2018-01-03 列印
　　台灣第二代晶片護照被揭發內頁圖片植美國華盛頓杜勒斯機場圖樣，外交部周日宣佈，決定不銷毀五十五萬本錯體護照，改為印製防偽貼紙，貼在出錯頁面補救。有關做法隨即引起朝野、民眾猛烈抨擊。外交部重申有關做法適當，又表示，當局印製的防偽貼紙以桃園機場為主題，預計農曆新年前即可核發予民眾；當局強調，註防偽貼紙不違反護照條例規定，呼籲民眾不要撕除，護照一旦毀損，航空公司可拒絕登機。

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