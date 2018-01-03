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﻿「亞洲通」孔鉉佑 升任副外長

2018-01-03 列印
　　國務院昨日公佈新人事任命，外交部部長助理孔鉉佑升任副外長，孔鉉佑在上海外國語學院日語系畢業，其後進入外交學院深造，加入外交部後，先後三度派駐日本，曾任駐日公使；孔鉉佑二○一五年升任外交部部長助理，主管亞洲地區、條約法律、邊界與海洋事務和領事工作，他是外交部十名副部級官員中，唯一長期從事對亞洲地區外交工作官員，是一名「亞洲通」。

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