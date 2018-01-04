﻿習近平發訓令 中央軍委校場閱兵

北韓領導人金正恩在元旦演說警告美國，北韓不但擁有射程覆蓋美國本土的彈道導彈，並明言核武按鈕一直置在辦公桌上，暗示可隨時發動核攻擊；美國總統特朗普周二在社交網站反擊，表示自己的核按鈕較北韓更大、更具威力，且是一枚可發揮功能的按鈕。 特朗普周二在社交網站Twitter發文，金正恩聲稱辦公桌上放有核按鈕，但希望平壤官員可告知他，美國總統有一枚較北韓更大、更具威力的核按鈕，而且一枚貨真價實，可發揮功能的按鈕。 他又認為，北韓士兵不顧危險投奔南韓，平壤政府尋求與首爾政府重啟對話，顯示國際制裁、施壓已開始有成效，美方會繼續靜觀其變。 另外，《華盛頓自由燈塔》周二公佈一份疑似中共中央辦公...

2018-01-04