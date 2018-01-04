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﻿習近平發訓令 中央軍委校場閱兵

2018-01-04 列印
　　中央軍委於昨日上午舉行二○一八年開訓動員大會，中央軍委主席習近平向全軍發佈訓令，並與一眾軍委成員在主會場校閱部隊，全體土兵宣誓後，並在受領訓令後展開訓練。

　　中央軍委昨首次舉行開訓動員大會，亦是新修訂《中國人民解放軍軍事訓練條例（試行）》本月一日實施後，軍隊首次展開訓練，習近平率領一眾中央軍委到場視察，習向全軍發佈訓令，眾人到在主會場校閱部隊，全體土兵宣誓後展開訓練。

　　《條例》按照「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」總原則，構建軍委統一領導下歸口統籌、分工負責的軍事訓練管理模式，按照打仗要求創新訓練方式，並要求軍隊將作戰任務轉化為具體訓練課題，從源頭保證以戰領訓、戰訓一致，避免粗訓跳訓、以演代訓、簡單化走過場。

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