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﻿濟南太陽能高速路遭破壞

2018-01-05 列印
　　位於濟南的世界首條太陽能高速公路通車不足一周，工作人員發現八塊太陽能發電板築成路面遭人破壞。工作人員估計，破壞者是對有關技術感興趣，並非為偷走組件變賣。

　　世界首條太陽能高速公路上周四通車，惟工作人員周二巡查時發現，其中一幅路面遭人破壞，遺失混凝土摩擦層，另有七塊路面組件有被重擊痕跡，工作人員隨即報警。

　　業內人士指，分析路面破壞整齊性和痕跡後，認為並非人手破壞或大型設備操作造成，相信是專業團隊破壞後遺留的痕跡。

　　工作人員透露，鋪設路面時曾多次發現陌生人，部份人更在場偷拍照片，甚至偷走組件，故認為是次的破壞者並非為錢而偷走組件，而是對有關技術感興趣。

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