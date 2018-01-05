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﻿北京師範大學 珠海分校起火

2018-01-05 列印
　　北京師範大學珠海分校後山，周三晚上發生山火，火勢猛烈，火舌高達數米。校方昨表示，起火地點是學生宿舍旁邊網球場後一處山坡，校方當晚九時五十分接報後，調派保安現場撲救，消防部門隨後到場支援，火勢深夜約十一時撲熄，火勢並未威脅學生宿舍，亦無造成傷亡。校方又稱，山火是由該校學生在網球場拍攝短片交功課，其間有人施放煙花意外引起，校方事後已訓斥肇事學生。

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