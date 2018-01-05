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﻿內地發橙色預警 多省迎暴雪

2018-01-05 列印
　　內地長江下游多個省份昨日降雪，中央氣象台發出暴雪橙色預警，河南、湖北、湖南、安徽、江蘇等地降大雪至暴雪，多地中小學及幼稚園宣佈停課。安微省合肥市有多個巴士站上蓋、廣告牌因無法承受積雪重量坍塌，不少人走避不及受傷流血，一名年逾六旬婦人傷重不治。

　　大雪亦嚴重影響陸空交通，逾百條高速公路局部封閉，部份火車路線停駛，亦有多個機場關閉，全部航班停飛，大批旅客滯留。

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