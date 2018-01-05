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﻿無良商人欺騙 台軍車險無輪胎用

2018-01-05 列印
　　台灣陸軍司令部去年八月斥資逾四千八百萬元新台幣（約一千二百六十七萬港元），以公開招標方式向廠商採購逾七千條中型戰術卡車使用的輻射式輪胎，惟中標廠商以不及格輪胎蒙騙軍方，軍方接收後即撥發予部隊使用，驗收人員向經濟部標準檢驗局查核廠商提供的證書時，揭發有關檢驗證書屬偽造，遂將廠商移送司法偵辦，軍方並拆除已安裝的輪胎作證物。軍方強調，會依合約入稟控廠商並索償，並希望檢察官重判不良廠商。

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