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﻿九寨溝景區 年內分批恢復開放

2018-01-06 列印
　　四川九寨溝去年八月發生七級地震，多個景區變成廢墟，震後大自然展現其頑強生命力，不少景區在短短數月間自我修復。內地傳媒報道，阿壩州政府決定今年將重開九寨溝部份景點，景區門票亦提供折扣優惠，而著名景點五花海，則可望明年重開。

　　阿壩州政府日前召開旅遊市場復甦工作座談會，政府官員、業界代表等均有出席。當局在會上宣佈，今年起分批開放九寨溝景區，首批開放遊覽區包括景區內漳扎鎮、羊峒至「則渣窪溝」長海觀光平台兩岸、羊峒至九寨溝第四條溝「扎如溝」郭都寨附近，總面積逾一百平方公里；火花海、諾日朗瀑布等景點稍後亦會開放；而著名景點五花海，則可望明年重開。

　　當局稱，首批開放景區涵蓋九寨溝內外景區，至於門票價格會逐步回歸到國家公園風景名勝區的公益屬性，重開初期會提供折扣優惠。

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