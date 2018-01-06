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﻿暴雪襲長江下游 逾50萬人受災

2018-01-06 列印
　　長江下游安徽、江蘇、山西、河南、湖北五省，周二起暴雪連場，至今造成十五人死亡，逾五十萬人受災，強降雪導致部份地區房屋、農業、電力基礎設施損毀，局部地區交通受阻，直接經濟損失五億一千萬元人民幣。其中，湖北十四縣市積雪深度超過十厘米，部份更達二十厘米，省內二十三條高速公路局部路段臨時封閉，實施交通管制。

　　日前發生巴士站上蓋倒塌的安徽省合肥市，當局正調查意外成因，肇事巴士站已封閉，展開維修工程。

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