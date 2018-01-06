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﻿黑心外賣店 炸雞放地上

2018-01-06 列印
　　內地不少民眾會使用手機應用程式叫外賣，足不出戶解決一日三餐問題。

  海南省海口市一名民眾手機程式叫外賣後，發現食物質素差劣，更發現店方只領取營業執照，並無食品經營許可證，遂向當局投訴。

  海口市食藥監局接報後，周四突擊巡查三間外賣餐店，發現有食肆用虛假店名提供服務；有領有牌照的食肆衞生惡劣，炸好的雞髀、香腸放在洗手盤旁、地上，洗菜水槽滿佈污漬，當局即場要求該店停業整改。

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