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﻿內地「廁所革命」推搜尋公廁App

2018-01-08 列印
　　內地繼全面升級改造老舊公廁後，再掀新一場「廁所革命」，國家旅遊局日前推出「全國全域旅遊全息訊懸服務系統」，用戶可透過該系統，搜尋方圓兩公里範圍內所有公廁。

　　國家旅遊局上周五推出該個結合廁所導航服務、假日出遊預測、景區介紹及評價、周邊生活服務、投訴諮詢等服務的系統，啟用初期可搜索逾五十萬個景區公廁資料，並供定位、動態導航。

　　據悉，系統目前己覆蓋全國所有5A級景區、逾七成4A級景區，當局並將逐步擴展搜尋範圍至社區。

　　但有網民表示，上周六使用系統時，系統導航帶他到尚未完成改造工程的公廁。

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