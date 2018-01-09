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﻿外省民工遷走 京郊出租屋空置增

2018-01-09 列印
　　北京市大興區去年十一月發生致命火災後，市政府加強巡查市內有火災危機的處所，清拆大量不符消防條例的出租屋，導致大批外省民工流離失所。

  內地傳媒發現，隨着外來人口遷走後，北京郊區不少出租屋無人承租，部份商家瀕臨結業。

　　大興區南小街村村民透露，當局清退外來人口後，南小街及鄰近村莊變得十室九空，他擁有的三十六個出租單位無人承租，導致收入頓失。

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