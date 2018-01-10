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﻿江蘇男微信辭職裁定合法

2018-01-10 列印
　　隨通訊科技進步，不少人會以短訊或即時通訊軟件辭職，以代替傳統的辭職信。江蘇南京早前有燈飾行員工母親，替因病住院的兒子通過微信辭職，此舉被當地法院判為合法，該燈飾行須按照員工工作年限，支付相關經濟補償。

　　涉案員工張立本獲聘為該燈飾行的銷售人員，但在一七年九月至十月期間因病住院，故僱主在去年十月二十日起停止為張立購買社保，最終張立在五天後用微信向老闆請辭。

　　張立事後認為燈飾行違法解除勞動合同，要求對方付違法合同的經濟賠償，而燈飾行老闆指，張立曠工兩個月，本可解除僱傭關係，但考慮其身體狀況，非但未有解除，反將兩個月基本工資轉帳給對方。

　　南京高淳法院日前判定，即使辭職訊息非張立發出，但他事後沒有異議，亦無採取任何補救措施，故判其辭職為合法，僱主須向他作出賠償。

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