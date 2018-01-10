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﻿最嚴奶粉規定實施 未註冊不准生產

2018-01-10 列印
　　中國《嬰幼兒乳粉產品配方註冊管理辦法》於一八年起正式實施，國家食藥監相關負責人透露，截至現時為止已有約九百四十個奶粉配方獲批，其將上半年內完成註冊程序，而未獲註冊的企業則不可繼續生產。

　　據報，去年共約有二千三百種配方獲批，但今年獲批配方數量亦大減六成。

　　除配方數量銳減外，新規定明令禁止奶粉標籤及說明，出現涉及疾病預防、治療功能、明示暗示益智等表述，甚至連進口奶源、源自國外牧場、生態牧場等訊息亦不能出現。

　　業內人士指出，奶粉「品質保衞戰」經已打響，各廠商將重新亮相，務求重塑消費者對國內奶粉安全及營養的信心。

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