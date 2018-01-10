﻿最嚴奶粉規定實施 未註冊不准生產

五歲女童臨臨受虐致死，警方列為謀殺案，生父和繼母昨天提堂，案件已進入司法程序，公眾不宜評論，但臨臨的悲慘遭遇，在現實中絕非個別事例。社署統計顯示近年虐兒個案呈上升之勢，而施虐者六成是父母，社會須正視父母管教子女的手法，方能扭轉虐兒案不斷重演。 家應是孩子最安全的地方，怎料變成行刑場所；父母應是孩子最信任的人，為何有人向自己的骨肉也下毒手？「虎毒不吃子」，比喻人不論如何狠毒，也不會傷害自己的孩子，但人性殘酷，有人關上家門，變身惡魔，對子女恣意妄為，即使孩子的身體捱得過去，但心理受創，影響成長，甚至會被童年陰影毀掉一生。 對子女如此狠毒的人，根本不配為人父母，禽獸不如。社會各界...

2018-01-10