﻿「冰花男孩」感動網民 政府急助學童

雲南八歲留守兒童王富滿因一張頭髮和眉毛都沾滿冰霜的照片成了網上紅人，獲網民封為「冰花男孩」（圖），照片被老師拍下上傳網站後，許多網友都非常憐惜這位「冰花男孩」。當地媒體報道，王富滿說以為當天是晴天，所以只穿了兩件衣服，到校後有其他同學提醒，他才知道自己的頭髮、眉毛沾染了冰霜。他表示雖然上學的這段路很冷，但他一點也不覺得辛苦。



故事經媒體報道後廣泛流傳，共青團雲南省委等部門今天帶領志願者，向男孩所在學校送去首批十萬人民幣捐款，在校學生每人領取了五百元補助。另外，一間企業亦向學校提供了一百四十四套保暖衣物和二十套取暖設施，又為男孩父親安排工作。



