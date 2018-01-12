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﻿重慶名火鍋店 被揭用「潲水油」

2018-01-12 列印
　　四川重慶去年列出第一批「放心火鍋店」，但其中一家卻被爆，火鍋湯底使用「別人吃剩的」，這家火鍋店在內地十六個省區市擁有逾百家門店。網民爆料大隊長主題火鍋的鍋底使用不當，並將廚房影片曝光，只見員工將回收的湯底，用簡單工具隔住食物殘渣，倒入大鐵桶內，然後將殘渣倒進旁邊的大垃圾桶，另名員工再拿篩子撈走漂浮在「潲水油」表面的雜物。有食客吃過該火鍋店的食物後肚痛，於是聘請別人到店內做「臥底」，終拍攝到店員用「潲水油」作湯底的罪證。

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