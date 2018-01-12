﻿美通過《台灣旅行法》 蔡英文推文感謝

美國總統特朗普周三與南韓總統文在寅通電話時表示，他願意持開放態度，與北韓進行會談。特朗普表明，只要南、北韓保持對話，美國便不會向北韓採取軍事行動。 美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮新聞秘書桑德斯說，文在寅在電話中向特朗普講述南、北韓日前進行會談的成果。他感謝特朗普發揮具有影響力的領導能力，令到南、北韓會談實現。桑德斯說：「兩位領袖強調繼續向北韓領袖金正恩的政權施加最大壓力的重要性。對於美國和北韓會否在適當時候和合適情況下舉行會談，特朗普表示他會持開放態度。」 特朗普在電話通話中說：「我希望你（文在寅）讓他們（北韓）知道，只要南、北韓持續進行會談，絕對不會有軍事行動。」特朗...

2018-01-12