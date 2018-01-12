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﻿美通過《台灣旅行法》 蔡英文推文感謝

2018-01-12 列印
　　美國眾議院周二通過《台灣旅行法》，及支持台灣參加世界衞生大會。

  台灣總統蔡英文隨即透過Twitter，感謝美國支持台灣民主，指法案有助強化台美間長久的夥伴關係。

　　台灣總統府發言人林鶴明亦指，感謝美國國會對於台美交流的重視，也感謝美國國會中許多台灣的友人持續推動該案，促進台美間更加密切的交往。

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