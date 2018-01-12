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﻿華艦進入釣島海域 日急召大使抗議

2018-01-12 列印
　　日本政府指，一艘中國解放軍艦艇和一艘疑似中方潛艇，駛入釣魚台毗鄰海域。日本外務省隨即傳召中國駐日大使程永華提出抗議，程永華不接受抗議，重申中方立場指釣魚台是中國領土。日本海上自衞隊聲稱，周四上午在釣魚台毗鄰海域發現一艘解放軍護衞艦，水下還有一艘潛艇。艦艇和潛艇並無進入釣魚台十二海里範圍，周四下午已離開毗鄰海域。在北京，外交部發言人反指，日本海上自衞隊兩艘艦艇在釣魚台毗鄰海域活動，中方海軍全程跟蹤監控，又重申中方對釣魚台及附屬島嶼擁有主權。
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