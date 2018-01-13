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﻿點讚「祝賀」藏獨組織 萬豪道歉

2018-01-13 列印
　　在中國有七十多家酒店的國際著名酒店集團萬豪國際，日前在給中國會員的郵件中，將港澳台及西藏列為「國家」，事件在內地引起軒然大波，國家旅遊局責成上海市旅遊局調查。萬豪官方推特（Twitter）雖然就事件三度道歉，卻在一藏獨組織「祝賀」萬豪將其視為「國家」的推特文下「點讚」。結果，萬豪總裁凌晨再次道歉，總裁兼行政總裁Arne Sorenson表示已及時撤銷對上述推文的錯誤點讚，並立即發佈道歉聲明。上海當局已對萬豪立案，指萬豪涉嫌違反中國法律，除約談萬豪在中國的負責人，要求其中文網站及手機客戶端（App）關閉一周。
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