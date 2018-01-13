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﻿台灣創入冬最低溫玉山白色一片

2018-01-13 列印
　　寒潮爆發影響台灣，今晨天氣更進一步下滑，跌至新低！昨日淡水六時僅剩攝氏七點五度，今晨再跌，只剩六度，創下入冬最低點，整個台灣都在十一度以下，全部變成藍色！當地氣象局持續發佈低溫特報，而中央氣象局科技中心主任鄭明典昨也在臉書上放上照片，玉山在零下十多度的低溫經已白色一片。

　　玉山海拔三千九百五十二公尺，為東亞一帶的最高峰，今日錄得零下十三點五℃，中央氣象局科技中心主任鄭明典昨發文指「零下十度的玉山測站，現在還有氣象局的人在那邊維護着觀測系統，這不是花錢就可以完全取代人力的事情」。
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