  • 2018年1月13日 星期六
  • 14º
  • 59%
熱門： 自閉童虐兒萬豪鄭若驊曾志偉

日報新聞 > 中國

﻿遺失母親手機　 江蘇童遭虐打致死

2018-01-13 列印
　　江蘇一名九歲男童早前獨自出門，不小心遺失母親的手機慘被毒打五小時。鄰居發現報警已太遲，有救護人員透露男童的頭、臉及全身都是瘀青，警方已介入調查。

　　《泰州日報》報道，一月五日，江蘇泰興黃橋九歲男孩，出門玩耍時遺失了母親的手機，然後在雪地找了數個小時無果，未料母親得知後怒不可遏，竟持木棍打連續毆打四小時，鄰居報警，警方到場後男童已返魂乏術。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd