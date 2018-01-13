會議指出，為更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重要作用，需要適當修改憲法，把重大理論創新、實踐創新、制度創新成果上升為憲法規定。
習近平研修憲 下周四將召開會議
會議指出，為更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重要作用，需要適當修改憲法，把重大理論創新、實踐創新、制度創新成果上升為憲法規定。
豪食鮑魚餐 參茸銷量升 港股14連升 催旺消費
港股近期氣勢如虹，恒生指數昨日以接近全日最高位收市，收報三萬一千四百一十二點，連升十四日，刷新史上最長升浪。在股市向好帶動下，市民消費力強勁，出手更闊綽疏爽，多間食肆指受惠於今次「港股大牛市」，近日生...
2018-01-13
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港澳台西藏列「國家」 國際品牌陸續被抽出
國際著名酒店集團萬豪國際，日前在給中國會員的郵件中，將港澳台及西藏列為「國家」，事件繼續發酵，達美航空、美國醫企美敦力（Medtronic）及服裝品牌ZARA的中國官方網站，都被抽出有類似情況。 環球網在官方微博周五指出，有網友爆料達美航空中文網頁的「國家」選項，也將中國、台灣、西藏並列，問道是否「下一個萬豪？」又指「這堂中國領土完整不容分割的政治課，該上的不止萬豪」。結果連鎖服裝品牌ZARA及美國醫企美敦力的中國網站也受牽連，ZARA的中文網站中，有衣服回收的選項，然而在介紹中也將台灣、澳門及香港稱為「國家」，美敦力的中文網站被發現有「中華民國」選項。中國民航局約...
2018-01-13
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英上周48人感染致死 北半球踏入流感高峰
北半球今年踏入冬季以來，進入流感高峰期，歐洲方面更是來勢洶洶。英國上星期便有四十八人死於流感或其併發症，英國政府形容是史上最嚴重的流感大危機，擔心疫情一旦爆發，全國會有最多七十五萬人死亡。 英國衛生部稱，國內各公立醫院新年第一周接收的流感病人個案，上升百分之五十。英國上周便有四十八人死於流感或併發症；英國國民保健署（NHS）之前已經發佈了一份嚴重警告，稱英國今年的冬天將會爆發史上最嚴重的流感大危機。據數字顯示，自十月起在全英因流感留醫的一千九百三十八名患者中，近半是感染乙型流感山形（Yamagata），但英國目前的三價流感疫苗未包括「山形」病毒株。 除了乙型流感山形（Yam...
2018-01-13
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半山壹號豪裝空間感十足
何文田半山壹號，鄰近有多所著名學校，備受家庭客垂青。是次介紹的3房戶，實用面積1,662方呎，佈置簡約時尚，設有偌大玻璃窗採光，景觀開揚，可眺望部份海景，業主現以3,600萬元放售。 半山壹號...
2018-01-13
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傳月底呈交申請文件 陸金所擬港上市 估值4600億
內地媒體報道，近日一份平保（2318）旗下陸金所股權轉讓的簡單意向材料顯示，陸金所擬定於今年1月底港交所呈交申請文件，預計4月份上市，陸金所估值約為600億美元，相當於4600多億港元，有機會是今年全球最大的金融科技新股交易。 至於昨天掛牌的駿溢環球金融（8350），收報0.415元，較發售價0.4元，上升0.015元或3.75%，高位0.46元，低位0.405元，成交8736萬股，涉及金額3785萬元。不計手續費及佣金，一手8000股賺120元。 威揚酒業國際（8509）同樣首日掛牌，收報8元，較發售價0.75元，上升0.05元或6.67%，高低位分別為0.95元及0.7...
2018-01-13
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士哥王派「糖」
熱刺自十二月英超聖誕快車起，五場各項賽事錄四勝一和，射手哈利卡尼期間狂轟八球，不失一七年入球王威名。今晚英超熱刺續有這名英格蘭中鋒肩負數胡重責，主場有力大勝近期再走下坡的愛華頓，讓球主客和讓兩球「主勝」可作過關膽。 （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 哈利卡尼去年以五十六球成為歐洲五大聯賽士哥王，不同戰線對上五仗亦攻入五球，踏入一八年仍然腳風大順。熱刺期間取得四勝一和，這名三獅射手揚言：「我要不斷破門，助球隊取得更高排名和錦標。」適逢愛華頓與領隊艾拿迪斯的蜜月期已過，球隊近四場所有賽事僅兩和兩負，今晚恐難阻擋入球如麻的哈利卡尼，支...
2018-01-13
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日系家品雜貨 割引迎新歲
新年新氣象，粉飾住所令居室煥然一新，幸福的感覺也會大增。Francfranc由即日起，推出新年家品激減，各類大型家品均有優惠，而小型家居擺設如相架、香薰和杯碟等亦有割引，確是入貨的好時機。文︰Ange...
2018-01-13
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飛甩男友獨遊日本 祖兒笑洋漢搭訕招數未夠班
容祖兒、美國Hip-Hop天王Pharrell Williams等群星，前晚應邀在中環出席國際時裝品牌CHANEL舉行的「Mademoiselle Privé」展覧。祖兒剛從日本獨遊回港，她自爆旅途上...
2018-01-13
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巴士的點評——一個月10%的員工流失率，代表甚麼？
香港勞工緊缺，去年九至十一月失業率百分之三，總就業人數三百八十四萬，以一個成熟經濟體而言，這已經是一個全民就業的數字。 在這樣低的失業率下，一些吸引力較低的基層工作，如服務性行業，人手經常短缺。最近與一位大型快餐集團的高層聊天，他說他自己在外用餐，由於是餐廳人手太緊張，見到客人招手叫侍應，侍應「詐看不到」的情況。他說未必是侍應的服務態度問題，在正常情況，茶餐廳會有侍應、傳菜和收銀等不同的員工，如果傳菜及收銀都請不到人，所有工作都由侍應兼做，由於分身不下，就算有客人需要幫忙，也只好扮作看不到了。 他說，對於快餐店的經營成本而言，近年食材價格相對平穩，去年只有牛肉價格略高；租金...
2018-01-13
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頭號目標——猛闖望有迴響
第八場四班一六○○米。此場範圍清晰，「喜盈運」近期在三班面對級數較高的中長途馬都一再衝得好，如今落班縮回本身在外地贏馬途程，理應贏面壓一。其餘「及時行樂」、「神速寶」都是方興未艾，「雄心速龍」演出也轉穩，相信要選四駒的話，大部分人都是這範圍。不過要留意一點，就是上述四匹都是後追馬，而此組快馬不多，加上跑C+3欄，若開出慢步速，後追馬如不是在轉彎走外疊的話，就要冒上在直路塞車的風險，所以若要博一匹可偷襲的半冷馬，必是向前置型馬埋手。 「猛闖」在港兩季只得一捷而無上名，取勝一役是上季尾跑四班賽，只險勝由蔣小妹發揮的「鑽飾傳奇」和「海嵐一號」，賽事水準未必太高，表面上今仗未必是幾...
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