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﻿習近平研修憲　下周四將召開會議

2018-01-13 列印
　　中共中央總書記習近平周五早上主持中央政治局會議，研究修改憲法部份內容，會議並決定中共第十九屆中央委員會第二次全體會議，將於本月十八日至十九日在北京召開。

　　會議指出，為更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重要作用，需要適當修改憲法，把重大理論創新、實踐創新、制度創新成果上升為憲法規定。
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