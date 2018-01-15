﻿美青年一注獨中35億美防部長訪華 討論朝核導彈問題

美國最新一期「超級百萬」（Mega Millions） 彩票，由佛州一名青年一注獨中，贏得四億五千一百萬美元 （約三十五億二千四百五十七萬港元）彩金，是該彩票歷來第四大筆彩金。獲幸運之神眷顧的二十歲青年名叫米斯勒 （Shane Missler），選擇一次過領取二億八千二百萬美元（約二十二億三百八十三萬港元）彩金。米斯勒是在里奇港一間7-11便利店購買電腦彩票，在一月五日開彩的一期，最終一注獨中頭獎，乃超級百萬彩票歷來第四大筆彩金。他表示，在攪珠當晚，已有預感自己會中獎。在中獎後，他便在facebook貼文說：「噢，我的天！」其律師表示，他已經辭去工作。 美國國防部長馬蒂斯將於今年春季訪華，預計在北京期間，馬蒂斯將與國家主席習近平以及國防部長會談，就朝核導彈問題及中美兩國軍方擴大交流展開對話。



日本《共同社》引述美國國防部發言人懷特（Mark Wright）稱，馬蒂斯春季將到訪中國，將與國家主席習近平及國防部長常萬全討論北韓導彈、核問題，以及中美軍方擴大交流等議題。



懷特在接受共同社專訪時表示，雖然北韓局勢因為即將舉行的平昌冬奧稍為降溫，但馬蒂斯擔心冬奧過後局勢會再度緊張，因此有意為和平解決北韓問題向中方尋求合作。對於特朗普上個月發表的《國家安全戰略報告》，把中國定位為競爭對手，懷特認為，美、中在許多領域能夠合作，但必要的議題也會展開對抗。



