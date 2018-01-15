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﻿特朗普將更新　對華貿易政策

2018-01-15 列印
　　特朗普去年上任後首次訪華，期間曾批評美中經貿不公平，表示美國要改變對華貿易政策，但一直沒有具體行動。有報道指，華府可能本月內有決定。白宮稱，特朗普周末在佛羅里達州度假期間，聽取美國貿易代表萊特希澤有關對華貿易和中國經濟的「深入匯報」，以及針對中國可能採取的行動。特朗普稱：「中美貿易正處於一面倒和不公平的情況，但我不責怪中國，但我的確責怪以往（美國）政府容許不受控制的貿易赤字存在和增長。」

　　據《日本經濟新聞》報道，美國國際貿易委員會之前已認為，中國太陽能板進口增加，令美國企業蒙受巨大損失，建議徵收百分之三十五關稅。

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