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﻿南京地盤塌陷　居民緊急疏散

2018-01-15 列印
　　南京江寧區竹山路上一個興建中的地盤，星期日凌晨發生大面積塌陷，附近的居民受影響嚴重，要緊急全部疏散。事發於星期日凌晨四時半，地盤突然發出一聲巨響，隨即見有大面積塌陷，幸好當時是凌晨時份，地盤上還沒人上班，塌陷沒有造成人員傷亡。但離工地正南方向的一棟民居，因距離只有五六米遠。從外面看，四單元受到塌陷影響最明顯，已經出現明顯歪斜。

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