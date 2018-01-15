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﻿台寒流嚴重 五日261人猝死

2018-01-15 列印
　　台灣連日受寒流侵襲，疑導致多人死亡。星期六下午為止，全台灣五日累計共二百六十一人疑因天冷而猝死，其中台北、新北佔最多，合計共九十七人。

　　此外，嘉義地區今早錄得攝氏四點七度低溫，再打破入冬以來全台低溫紀錄。另外當局指流感疫情升溫，過去一星期超過十萬人次，因為出現流感病徵就診。

　　氣溫驟降也對漁農業造成超過五千萬新台幣 （約一千三百四十萬港元）損失。

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