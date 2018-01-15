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﻿「圓夢」巴黎動物園首亮相

2018-01-15 列印
        去年底在法國出生的熊貓BB「圓夢」，轉眼已經五個月大，本周末首次在巴黎南部一個動物園公開亮相，吸引不少旅客前來探望。

  「圓夢」是第一隻在法國出生的大熊貓，當地周六在巴黎南部的博瓦爾野生動物園亮相，吸引數百名市民遊客前來，希望率先與「圓夢」會面。館方指，「圓夢」魅力非凡，連法國總統馬克龍和前總統薩爾科齊，都已經率先到動物園與「圓夢」打招呼。
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