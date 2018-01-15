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﻿美青年一注獨中35億彩金

2018-01-15 列印
　　美國最新一期「超級百萬」（Mega Millions） 彩票，由佛州一名青年一注獨中，贏得四億五千一百萬美元 （約三十五億二千四百五十七萬港元）彩金，是該彩票歷來第四大筆彩金。獲幸運之神眷顧的二十歲青年名叫米斯勒 （Shane Missler），選擇一次過領取二億八千二百萬美元（約二十二億三百八十三萬港元）彩金。米斯勒是在里奇港一間7-11便利店購買電腦彩票，在一月五日開彩的一期，最終一注獨中頭獎，乃超級百萬彩票歷來第四大筆彩金。他表示，在攪珠當晚，已有預感自己會中獎。在中獎後，他便在facebook貼文說：「噢，我的天！」其律師表示，他已經辭去工作。
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