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﻿青島六歲「快遞員」 獲安排送福利院

2018-01-16 列印
　　早前內地有媒體報道，青島一名名為「小長江」的六歲男童寒冬送快遞，引起社會各界關註。男童現已被送往兒童福利院，並安排專人陪護，將先行安排入學讀書，並在福利院內度過了生平第一個生日。

　　根據《澎派新聞》指出，相關部門也會派人前往聯繫男童母親，依法與她就孩子監護權與戶口進行討論。經當地媒體追查後發現，原來他的母親已經改嫁，父親疑似在外地病死。「小長江」跟着父親的朋友、嚴師父及其兒子一起生活，但「小長江」並非婚生子女，所以無法向上報戶口，嚴師父沒辦法讓他上學，只能每天送快遞時一同帶著他。

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