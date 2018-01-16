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﻿斧頭劈死妻　南京漢判無期徒刑

2018-01-16 列印
　　江蘇南京一名姓蔣男子懷疑妻子和別人偷情而懷孕並墮胎，其後蔣男收到離婚的法院傳票，又得知錢被妻子偷走他辛苦賺來的數十萬人民幣，於是買了一把斧頭準備在出庭前斬斷對方一條手臂作為教訓，但失手把妻子斬首致死。雖然蔣男的兒子出庭替父親求情，鄰居們也連署希望輕判，法官最後仍依故意殺人罪判處無期徒刑。



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