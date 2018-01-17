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﻿杭州16萬人被騙買「抗癌」冰川水

2018-01-17 列印
　　浙江杭州警方早前搗破一個大型詐騙集團，該集團稱只要花逾二千元人民幣（即港幣約三千四百元）購買一箱「冰川水」，四十天後便可獲四千元（約港幣五千元）回贈。另外，集團又聲稱「冰川水」來自新疆，具有抗癌的神奇功效，一年半內吸引超過十六萬人投資，所涉金額逾人民幣四十五億元（即港幣五十四億元）。

涉資高達54億

　　當地警方調查後發現，疑犯石Ｘ自一六起成立多間公司，通過線上平台銷售「冰川水」，每箱開價二千八百元（港幣三千四元），騙稱四十天後便可獲贈四千元（即港幣四千九百五十元）回贈，若幫忙推薦可獲更多回報，但警方卻指「冰川水」成本最多只需二百元人民幣而已。

　　另外，疑犯聲稱「冰川水」產自新疆，兼具防癌、抗癌等功效，如顧客購買後就可成為「會員」，除可獲回贈外，若會員幫忙推薦發展下線，亦可根據層級獲得不同獎勵，包括百分之三至十的回報率。據悉，涉案的三名主要疑犯已被拘捕，案件正在進一步調查。

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