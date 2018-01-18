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﻿趙紫陽逝世13周年 女兒冀父母盡快合葬

2018-01-18 列印
■有群眾到趙紫陽北京故居弔唁。網上圖片
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　　中共前總書記趙紫陽逝世13周年，今早有群眾到他的北京故居弔唁，當地有公安把守。趙紫陽北京故居的書房內，今日放置了趙紫陽的照片和鮮花，並設置弔唁冊讓人寫下緬懷的字句。

　　趙紫陽女兒王雁南表示，安排父母合葬的情況至今仍不明朗，但事件拖延已久，希望盡早完成。她又表示，希望還原歷史的面目，讓後世知道曾經發生過的事。中央社引述媒體指，在趙紫陽北京故居的書房內，今天放置了趙紫陽的照片，下面有鮮花，前來上香的人在弔唁冊寫上深切緬懷字句。

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