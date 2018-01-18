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﻿揚州漢愛犬被盜　憤然將賊人撞死

2018-01-18 列印
■揚州一男子發現愛犬被偷走，大怒之下竟將偷狗賊撞死。網上圖片
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　　內地近日出現不少偷狗賊，手段殘忍，連家犬也不放過。前日揚州男子其愛犬發現被人偷走，窮追不捨，更為憤然將偷狗賊撞死，雖然洩去心頭氣，但就換來將面對刑責。

　　事發在周一下午三時左右，一名騎電單車男子在揚州廣陵區李典鎮長生村偷狗時被狗主人發現，狗主人要求其將狗放下，但男子並未收手，反而威脅狗主人說；「你敢追，我就拿針毒你」，隨後駕車揚長而去，狗主人馬上駕駛麵包車從後追上，將偷狗賊撞死，他其後被警方拘捕。

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