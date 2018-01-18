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﻿深圳男童吃飯時亂跑不慎跌倒筷子插喉嚨

2018-01-18 列印
　　深圳一名兩歲半男童，日前因吃飯時拿著筷子周圍跑，不小心跌倒，筷子從其口腔插入喉嚨。男童母親即時嚇壞，急忙將他送院，經治療後目前已無大礙。事發於上周五（12日），一名居住深圳龍華區的兩歲半男童，口中插着一根木筷子，送到當地醫院。醫生即時為他檢查，發現筷子只差一點五厘米便會貫穿其頸部，相當危險。醫生即時為男童做手術，經過約一小時搶救，成功將筷子取出。目前，男童情況好轉。

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